Embargos por cobros coactivos no necesitan notificación: DATT

El pasado 13 de marzo, de manera sorpresiva, 97 mil cuentas bancarias fueron embargadas por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, a ciudadanos morosos por concepto de Derechos de Tránsito desde la vigencia 2015 al 2020. (Lea aquí: Datt profiere más de 97 mil embargos por derechos de tránsito)

Según indicó el organismo, la decisión se tomó con el fin de lograr avances en la recuperación de la cartera morosa para el fortalecimiento institucional.

Fue cuestión de un par de días para que a través de redes sociales los ciudadanos comenzaran a denunciar presuntas irregularidades en el proceso de embargo por cobro coactivo, por ejemplo, algunos indicaron que solo adeudaban lo correspondiente a la vigencia 2021. Además hubo quejas por el momento en que se aplicó esta medida, ya que la economía de muchas familias se ha visto afectada por la pandemia.

“No es adecuado asumir que solo mediante un cobro coactivo se debe cobrar. Se puede realizar un proceso de cobro al correo primero, con este mecanismo más amable lograr el pago del 70% y luego el 30% sí realizar el procedimiento coactivo. Se puede mejorar la calidad de atención al cliente, mejorando su interacción y agilizando su atención”, manifestó Johnny Arcila.

Agregó que “también se puede agilizar el proceso de desembargo. Muchos usan sus cuentas para ventas de servicios en estos tiempos tan difíciles, y realmente esta potestad se debe revisar, no es ético este mecanismo que perjudica a muchos sin hacer un proceso previo de cobro amable”.

Otro usuario también manifestó su queja ya que pese a que canceló el valor de la multa, no pudo desembargar su cuenta por tener otros cobros pendientes.

“Fui notificado de que fui embargado en mi cuenta bancaria por un proceso de cobro coactivo que data de 2019, cancelé el valor del proceso que dio origen al embargo y me manifestaron que el sistema no está dejando que se proceda a desembargar mi cuenta bancaria porque existe otro tipo de multa del año 2021. Eso es absurdo, si me embargan por una multa en particular y esa ya desaparece es absurdo que el tránsito se sostenga y mantenga un embargo sobre mis cuentas bancarias”, contó.