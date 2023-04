Empresarios colombianos participaron de la Ruta Barcelona Sostenible

“La Ruta Barcelona Sostenible surge a partir del propósito de levantar la mirada, visualizar referentes globales con afinidad territorial local, que sirvan como fuente de inspiración, aprendiendo de lugares del mundo donde ya se está adelantando de manera exponencial la gestión de la sostenibilidad, considerando una visión multiactor, empresas, academia, comunidad e institucionalidad pública, motivando cada vez más la articulación y la colaboración como dinamizadores relevantes del impacto. Esta experiencia internacional nos ratifica la necesidad de fortalecer las alianzas que aceleren los cambios sistémicos que Cartagena necesita para avanzar, y nos deja muchas herramientas para lograrlo, con el gran reto que eso significa”, manifestó Alejandra Espinosa Harris, directora ejecutiva de Colectivo Traso.

María Claudia Peñas, gerente de ANDI Seccional Bolívar, también destacó la importancia de realizar este tipo de Rutas y lo que ellos representa para las empresas. “Esta Ruta permitió ampliar los referentes de sostenibilidad de las compañías y también ampliar las ambiciones con relación a la circularidad y al compromiso con resolver problemas sociales apremiantes, mientras se restauran los ecosistemas estratégicos. El modelo de negocio hoy demanda pasar del Business to Business al Business to Society; está claro que no hay sostenibilidad si no hay un verdadero compromiso ético con mejorar las condiciones de vida de las personas y del hábitat”, puntualizó.

Agenda académica y empresarial

La Ruta Barcelona Sostenible, que arrancó el lunes 10 de abril y se extendió hasta el viernes 14 de abril, tuvo su jornada inaugural con la conferencia de Alberto Chinchilla, cofundador y director de Be shared, consultora creativa aliada en la organización de esta ruta.