Empresarios e independientes respaldan jornada de crédito Cartagena Adelante

Unas 120 personas se registraron para ser atendidas este jueves 11 de marzo, en las primeras horas del primer día de la jornada de atención presencial de la línea de crédito “Cartagena Adelante”, que se realiza en la Plaza de Los Coches.

Otros se han acercado para recibir información, asesoría y acompañamiento buscando acceder a un crédito en medio de la estrategia impulsada por la Alcaldía de Cartagena, en una alianza con Bancóldex, dentro del plan de reactivación económica en la pandemia por COVID-19.

“El Distrito tramitó una línea de crédito por $45.000 millones con Bancóldex para ser otorgados a los micro, pequeños y medianos empresarios, y a los independientes formales e informales, con periodos de pago de 3 y 4 años. Nos habíamos quejado, porque no estaban fluyendo los créditos a quiénes debían ser, y este es el momento en el que se necesitan, no para dentro de un año. Gracias a la secretaria de Hacienda, Diana Villalba, se convocó a los diferentes bancos, y con la participación de Bancóldex se está celebrando en el día de hoy, hasta las 4:30 p.m. esta jornada. Así mismo, se continuará la atención mañana viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., aquí en la Plaza de Los Coches, para que todos tengan la posibilidad de acercarse y acceder a estos créditos”, instó el alcalde William Dau.

El alcalde destacó la acogida que ha tenido este programa, con el que se busca también impulsar la generación de empleo. “Esta estrategia ha tenido muy buena acogida, hasta un tintero de Nelson Mandela accedió a crédito ya, también se han aprobados créditos para cafetería, ferretería, tendero, es que esto es para micro, pequeño y mediano y el independiente. Pueden venir hoy hasta las 4:30 p.m., para ser atendido, y mañana regístrense en la página de la Alcaldía, para que los agenden dentro del cronograma de atenciones que irá desde las 9:00 a.m. hasta medio día”, agregó el alcalde de los cartageneros.

Bancos y microfinancieras en un mismo lugar

La secretaria de Hacienda, Diana Villalba, destacó que esta jornada de promoción de la línea de crédito participaran bancos y microfinancieras, lo que permite a los pequeños, medianos empresarios y empleados independiente conocer de fondo toda la información del programa Cartagena Adelante, en un mismo espacio, y escoger entre el abanico de oportunidades, a quien escoger.

“Está todo el sector financiero aquí y las fundaciones que nos están apoyando en todos los sectores económicos, los esperamos con los brazos abiertos y esperemos que la línea sea un éxito para reactivar la economía y los empleos en Cartagena”, afirmó la secretaria de Hacienda Distrital.

Se trabaja con todos los bancos y con 3 micro financieras (Crezcamos, Fundación Amanecer y Fundación Santo Domingo), para atender a todos los potenciales beneficiarios de la línea de crédito de todos los sectores económicos, incluidos independientes e informales y con cobertura en toda la ciudad desde estrato 1 hasta el 6.

“Todos los que se acerquen serán atendidos, esperamos que de aquí salgan pre aprobaciones y aprobaciones para un posterior y pronto desembolso”, afirmó por su parte Sindy Reales Flórez, asesora de Desarrollo Económico de la Secretaría de Hacienda Distrital.

Atención presencial en cada localidad

El Distrito dispondrá de puntos estratégicos de atención en cada localidad, para acercarse al ciudadano y no tenga que desplazarse hasta los bancos o microfinancieras que participan del proyecto.

Se desarrollará jornadas dirigidas a grupos específicos, como los comerciantes del Mercado de Bazurto, ya se realizó una jornada en Santa Rita, donde se dio un aproximado de 70 comerciantes pre aprobados.

Al mercado de Bazurto se llegará antes de que finalice marzo y las jornadas por localidades serán a principio del mes de abril. La Alcaldía anunciará con anticipación días, lugares y horario de atención, a través de sus canales institucionales oficiales como redes sociales y página web.

“El proceso se lidera desde la Secretaría de Hacienda que no tiene los grupos poblacionales con los que cuentan otras dependencias, estamos un Distrito articulado para que las distintas dependencias convoquen a sus distintos grupos poblacionales y nosotros llevamos el beneficio de la línea de crédito”, agregó Reales.

Un ejemplo de esa articulación es que la Secretaría General, a través de la Oficina de Mercado ha respaldado el proceso, el Plan de Emergencia Social (PES) hizo la convocatoria de los vendedores informales de la zona de playas, Corpoturismo, a los gremios del sector turístico, y así sucesivamente para que todos los grupos accedan a la línea de crédito.

Línea de crédito llega a todos

A través de la línea de crédito se ha logrado la colocación de recursos para sectores como: empresas de transporte, comercio, servicios, turismo, vendedores informales como los tinteros, también a propietarios de papelería de barrio, variedades, ferretería, tenderos.

Para la jornada de hoy se tiene registro de empresas como restaurantes, bares, agencias de operadores turísticos, comerciantes y vendedores informales.

Fin del Comunicado 356