Empresarios, gremios y centrales obreras, juntos por el futuro de Cartagena

Cuando uno se va a la última diapositiva del informe de calidad de vida del programa Cartagena Cómo Vamos, se encuentra con una primera línea contundente: “Luego de la pandemia los desafíos en la ciudad se profundizaron y no muestran grandes mejoras”. (Lea: “Unos cuantos líderes están poniendo trabas a la APP del Dique”: Mintransporte)

Es una frase real; habría que tener una venda en los ojos para no darse cuenta que Cartagena tiene unos retos inmensos, especialmente el de superar la pobreza extrema.

En la misma línea, Alejandra Espinosa Harris, directora del colectivo Traso, manifestó: “Construcción de ciudad a partir de los saberes, de las experticias de cada uno, desde cada lugar en el que ha desempeñado su rol durante todo el tiempo, para darle lo mejor a la ciudad, no de manera separada, sino de manera coordinada y colaborativa”.

Lo que se viene

Este comité proyecta tener varias mesas de trabajo, donde caben otras iniciativas que se vienen adelantando en la ciudad.

“Aquí no se desconoce ni se compite sino que se complementa, potencia y agrupa todo lo que pueda servir de plataforma para impulsar aún más lo que organizaciones valiosas vienen haciendo por Cartagena. Pero hemos priorizado lo urgente porque hoy tenemos una explosión social que demanda propiciar la confianza, que demanda escucharnos y reconocernos. La eliminación de la pobreza parte de algo que es muy humanitario, y es el hambre, y acabarlo no desconoce las demás cosas por las que hay que trabajar y es la generación de ingresos para que no exista el hambre”, puntualizó Espinosa Harris.

Rúgero Pérez Vargas, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) en Bolívar, se mostró complacido con esta iniciativa. “Quiero felicitar por esta importante y hermosa oportunidad que ha surgido. Creo que los temas que se van abordar, más allá de lo político, aunque todo es político en la vida, tiene que ver con el contexto de vida de los pobladores de Cartagena que tienen menos oportunidades. Vamos a hacernos compromisos. Digo con certeza, los que estamos conformando esté comité queremos servirle a la comunidad”, dijo.