Empresas de servicios públicos no pueden promediar consumo: Personería

En medio del aislamiento obligatorio han sido muchos lo usuarios que se han quejado porque las empresas de servicios públicos (energía, aseo, acueducto y alcantarillado) están promediando el consumo en establecimientos y predios que están desocupados.

Por eso, la Personería Distrital reiteró que por directrices del Gobierno Nacional, “las empresas de servicios públicos no pueden promediar los consumos para expedir una factura de cobro”, tal como está establecido en la Ley 142 de 1994 (Ley de servicios públicos).

De igual manera la Resolución 108 de 1997 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), prescribe en el artículo 31 que para la determinación del consumo facturable de los suscriptores o usuarios con medición individual se aplicarán las siguientes reglas:

1) Con excepción de los suscriptores o usuarios con medidores de prepago, el consumo a facturar a un suscriptor o usuario se determinará con base en las diferencias en el registro del equipo de medida entre dos lecturas consecutivas del mismo.

2) De acuerdo con el inciso 2º del artículo 146 de la ley 142 de 1994, cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscritor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

¿Cómo pueden reclamar los usuarios?

Lo primero, es presentar un Derecho de petición, a la Empresa de Servicios Públicos y hacer la reclamación.

Si la empresa no responde durante el tiempo que debe responder o la respuesta no es de fondo o no soluciona la petición, el usuario puede interponer un recurso ante la empresa y un subsidio de apelación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Si requiere asesoría gratuita, la Personería ha dispuesto en tiempos de cuarentena nuestros canales para atender quejas, reclamos y denuncias:

www.personeriacartagena.gov.co

Líneas de atención: 3105261947

Correos: spublicos@personeriacartagena.gov.co

info@personeriacartagena.gov.co