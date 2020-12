En 2020, balance positivo de salud en pandemia

El coronavirus llegó a cambiar el rumbo de nuestras vidas, pero sobre todo llegó para poner a prueba los sistemas de salud del mundo. En Colombia quedó demostrada cuál era la capacidad hospitalaria de los municipios y departamentos, los médicos y enfermeros tuvieron que aprender sobre la marcha para poder tratar de buscarle un manejo adecuado a este nuevo virus y entidades públicas y privadas unieron fuerzas para sacar adelante cada ciudad, para fortalecer los hospitales públicos y evitar que más personas fallecieran a causa del COVID-19.

A pesar de la emergencia generada por el nuevo virus, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, señala que en general el balance de la salud este año es positivo.

“Creo que el resultado es positivo. Nosotros no hacemos sino culparnos y darnos palo diciendo que tenemos un sistema de salud que no sirve, un modelo de salud que no funciona y más cuando hemos tenido una situación atípica como la que ha vivido Colombia con la pandemia”, dijo el superintendente.