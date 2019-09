En Alto Bosque también violan la restricción de motos

Los residentes del barrio Alto Bosque pidieron a las autoridades más controles de tránsito y vigilancia, sobre todo en la avenida Crisanto Luque.

Al mismo tiempo dijeron no desconocer que desde que se implementó, hace dos años, la prohibición del ingreso de motos con parrilleros a ese barrio, los actos delincuenciales se han reducido.

Pero, según William Marrugo, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), “no deja de haber uno que otro mototaxista atrevido que se mete con pasajeros. Y lo otro es que ahora los atracadores y los fleteros esperan a sus víctimas en la Crisanto Luque”.

Esta última situación, de acuerdo con lo dicho por Marrugo, se da en las noches y muy temprano en la mañana, cuando algunos vecinos esperan el transporte público para ir a sus trabajos o a sus planteles educativos.

“La semana pasada --relató el líder comunal--, en la noche, una muchacha del barrio, quien iba para un cumpleaños, estaba esperando un Transcaribe en la zona de parqueo y se le presentaron dos tipos en una moto. Lo indignantes es que los bandidos no se conformaron con quitarle sus pertenencias, sino que también la hirieron en un brazo y ahora hay que someterla a una intervención quirúrgica, porque la herida fue profunda”.

En consecuencia, tanto los residentes como la dirigencia comunal pidieron al DATT y a la Policía Metropolitana de Cartagena que ejerzan mayores controles y vigilancia, sobre todo en las zonas de parqueo de Transcaribe, ya que, al parecer, es allí donde los forajidos aprovechan para perpetrar los atracos.

“Después que sucedió el incidente de la vecina herida, nos dirigimos a la estación de Policía del Nuevo Bosque y al CAI de El Bosque, para pedir más vigilancia, porque parece que no es suficiente con que en Alto Bosque haya frentes de seguridad, cámaras y alarmas. Desafortunadamente en la Crisanto Luque no tenemos cámaras y por eso no quedaron registros de los tipos que atracaron a la niña”, insistió Marrugo.

Igualmente aseguró que “algunas veces, cuando vemos motos entrando con parrilleros al barrio, llamamos al DATT y nos responden que por cuatro o cinco moticos no pueden movilizarse, debido a que sus operativos son para detener hasta sesenta motos”.

Elisa Pianeta, otra habitante de Alto Bosque, recordó que “antes de que se prohibiera el ingreso de motos con parrilleros al barrio, nosotros vivíamos en una eterna zozobra, porque en cualquier momento y en cualquier calle o esquina podían atracarnos. Pero eso se redujo bastante en cuanto pusieron las cámaras, las alarmas y se restringió el paso de las motos. Sin embargo, ahora vemos que ya no están respetando la prohibición y no queremos volver a los tiempos de antes”.

William Marrugo explicó que las alarmas de Alto Bosque suenan cuando pasa una moto con parrillero, “y eso ya lo saben los asaltantes. Ahora lo que hacen es que visualizan a la víctima en la avenida. El parrillero, dotado de arma de fuego, entra caminando. La moto lo espera en una esquina y hacia ella corre cuando ya cometió el atraco”.

El director del DATT, Edilberto Mendoza Góez, informó que los operativos en Alto Bosque se hacen hasta tres veces por semana y en diferentes puntos del barrio, “pero no podemos desarrollarlos en la avenida Crisanto Luque, porque allí no está prohibido que las motos circulen con parrillero”.

Igualmente, aclaró que “nadie en esta entidad ha podido contestarle a los residentes de ese barrio que no podemos movernos por cuatro o cinco motos. Quién sabe a qué sitio llamaron. Mis agentes están entrenados para que respondan por las necesidades de la comunidad en cualquier parte donde se les requiera”.

El comandante de la Policía, general Henry Sanabria, anunció que ya está coordinando un operativo para cubrir la avenida Crisanto Luque.