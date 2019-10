En Arroyo Grande piden a gritos su puesto de salud

Que lo arreglen. Nosotros no podemos seguir con ese puesto de salud así en ese estado, necesitamos que en nuestro corregimiento tengamos un servicio de salud acorde, donde podamos tener médicos permanentes y medicamentos”, fue lo primero que dijo María Rodríguez, habitante del corregimiento de Arroyo Grande y quien asegura que desde que tumbaron la estructura donde funcionaba la Unidad Primaria de Atención (UPA) para su remodelación en el 2015, el proyecto lo construyeron, pero quedó en un total abandono.

“Esos fueron algunos residentes de aquí, quienes se metieron a partir todo eso al ver que no lo terminaron. Lo dejaron como un elefante blanco”, señaló Lina Patricia Velásquez.

Atención 4 días

“No es justo que aquí nos quedemos sin médico en las noches o los fines de semana. El doctor que viene es solo de medicina externa y atiende de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en las demás horas nos toca salir a Bayunca a que nos atiendan o irnos a Cartagena”, comentó Emilda Mendoza. En dicha vivienda no atienden urgencias, por lo que si algún niño o adulto mayor sufre heridas de cortadura o caídas fuertes, sus familiares deben trasladarlos en moto una hora y media hasta Bayunca para que le presten la atención adecuada.

La casa donde funciona de manera temporal el puesto de salud es arrendada y, según dicen sus moradores, la han cerrado 3 veces por no pagar a tiempo el arriendo, además el médico solo asiste los lunes, miércoles, jueves y viernes.

“Aquí a veces toca rogarle al médico para que nos atienda cuando hay emergencias, pues dice que no tiene los elementos necesarios para dicha atención. Incluso, cuando llamamos a la ambulancia que está en el consorcio, en el peaje, a veces no quieren venir, pues dicen que no les corresponde”, explicó María Rodríguez.

El medio de transporte que más utilizan para trasladar a sus heridos es la moto, pues es más rápido, ya que los buses se demoran 2 horas en pasar.

“Se han muerto personas en el camino o mujeres han alumbrado aquí a media noche y toca salir con ellas y el bebé corriendo para que se salven”, finalizaron diciendo los moradores del corregimiento, quienes solo piden a gritos que abran el puesto de salud.