En Bayunca afirman que llevan un par de días sin agua

Muchos de los cerca de 30 mil habitantes que tiene Bayunca al parecer están padeciendo en las últimas horas por falta de agua potable. Así lo dieron a conocer recientemente líderes comunales de este corregimiento, quienes pidieron ayuda a la empresa Aguas de Cartagena para que les solucione la emergencia.

Según los afectados, el jueves llegó el preciado líquido por última vez a algunos sectores, y desde entonces ha sido intermitente, pues el sábado en la noche supuestamente llegó con baja presión mientras que el domingo y lo que va del lunes ha sido nulo.

Al lugar ya empiezan a llegar carrotanques particulares y vendedores en carretas, quienes ingresan a los sectores más humildes, ya que allí es en donde se concentran las afectaciones.

(Lea: Fin a la zozobra: calle de La Moneda, iluminada totalmente).

Sara Monsalve, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Bayunca, explicó que la emergencia no es en todo el corregimiento, pues en las zonas no subnormales el líquido llegó un par de veces desde el jueves, aunque reconoció que ayer y hoy todo el pueblo quedó esperando en vano. “Hay sectores que sí tuvieron pero sin suficiente presión. Me dijeron que hubo un daño en la energía eléctrica cerca de una planta de tratamiento y por eso se afectó el servicio, además todo el mundo empieza a coger al mismo tiempo el poquito de agua que llega y eso afecta más la distribución porque se satura el sistema”, aseguró la presidenta de la JAC.

Enviarán carrotanques

Otra reconocida líder de Bayunca, Juana Franzual, aseguró que en su sector, el 14 de Enero, no hay ninguna gota de agua en las viviendas. “Esto está grave, la gente ya no sabe cómo hacer, hay personas sin bañarse, los vecinos que tenían un poquito de agua almacenada ya se quedaron secos, los que tienen dinero han ido a las tiendas a comprar para beber. La situación es caótica”, expresó la lideresa, quien hace parte del Consejo Comunitario del corregimiento.

Sobre esta situación, la empresa Aguas de Cartagena aseguró que efectivamente sí hubo un percance en la prestación del servicio debido a un problema técnico, pero solo fue durante la noche del domingo. “La suspensión fue desde las 7 p. m. hasta las 4 de la mañana de hoy. Los días anteriores la operación ha sido normal. Estamos coordinando el envío de carrotanques, especialmente para el sector 14 de Enero”, respondió Acuacar.