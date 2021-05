“En Blas de Lezo nos atracan hasta tres veces diarias”

El lunes se conoció de un atraco en una institución educativa en una de las vías principales de Blas de Lezo. Ocurrió exactamente en la calle 30, que divide a este barrio de San Pedro, bajando la zona conocida popularmente como “Los tres postes”. Allí, un delincuente armado ingresó al colegio y tras intimidar a una mujer le quitó un celular de alta gama, aunque afortunadamente el rápido aviso de los vecinos hizo que la Policía iniciara una persecución y capturara al sujeto.

La comunidad señaló que este no fue un hecho aislado sino uno de los tantos atracos que se cometen en el barrio, especialmente en las etapas 2 y 3, en donde la delincuencia los tiene azotados.

Cabe destacar que una calle antes de donde ocurrió el hurto del lunes se encuentra el Comando de la Policía de Bolívar.

Miguel Medina, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector en mención, aseguró que últimamente se ha desatado una ola de atracos y que diariamente son tres y hasta cuatro hurtos a residentes y transeúntes.

“La zona del colegio La Femenina es una de las más golpeadas, eso es atraco tras atraco, hemos tenido reuniones con el comandante de la Policía de Blas de Lezo y se han hecho algunos compromisos pero no se han cumplido. Por ejemplo, nos dijeron que iban a ubicar un CAI móvil y no lo hemos visto. Tampoco vemos un aumento en los patrullajes. Ellos aducen que no tienen suficiente personal y eso es entendible porque el mismo cuadrante de aquí cobija cuatro barrios más y no da abasto, por eso requerimos soluciones de fondo”, argumentó Medina.

Los vecinos señalaron que próximamente implementarán un sistema de vigilancia cívica en el que participarán hasta los mototaxistas del barrio, como método para intentar frenar tanta inseguridad.