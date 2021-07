En Cartagena, ciclistas ocupan el tercer lugar en accidentes de tránsito

La triste historia de la muerte de Julián Gómez, el niño ciclista que se hizo viral por celebrar con lágrimas el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia en 2019, ha causado tristeza e indignación en todos los colombianos. En especial en los ciclistas, quienes resaltan que este trágico accidente no es más que el resultado de que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad y la intolerancia por parte de los conductores.

Lea: Tío de Julián Gómez narró la tragedia: “El de la tractomula nos acosó”

En Cartagena, los ciclistas también levantaron su voz expresando las problemáticas de transitar en vías no señalizadas y de no contar ni siquiera con un cicloruta.

Ciclismo en Cartagena

“En Cartagena no hay garantías para los ciclistas. No hay vías ni urbanas y tampoco cuando salimos de la ciudad. Los conductores pasan casi por encima de uno. Pese a que hay dos carriles, ellos quieren ir por donde uno va. No hay señalización, ni luces, ni nada. El ciclista está expuesto a toda hora”, dijo Bertha Barrios, a El Universal. Barrios es miembro de uno de los grupos de ciclista de Cartagena y el ciclismo es su hobby desde un par de años.