“En Cartagena es difícil la atención médica para un chico trans”: Joan

A mí en la UdeC me hicieron mucho matoneo, un compañero se me acercó una vez para decirme que no me acercara a las chicas del salón, porque yo les daba asco”,

Joan.

“Es duro saber que la gente te desprecia, es un tema que con todos no se puede hablar. Aquí, en Cartagena, subirse a un taxi es un problema, salir a la calle también. Yo incluso tengo una mejor amiga con la que no toco el tema, porque ella no lo acepta y acabamos discutiendo”.

“Mi mamá me ha visto sufriendo, llorando horrible. Cuando me miraba al espejo me daba asco. Yo me odiaba, odiaba mi cuerpo, me disgustaba tener esa apariencia de mujer y no ser lo suficientemente masculino para que dejaran de molestarme. Yo veo a los hombres y siento que físicamente quiero ser así”.

Joan entró en una tristeza constante, llegaba a su casa llorando y la única persona con la que se desahogaba era su madre... “Yo nunca supe defenderme, me quedaba callado y solo permitía que me dijeran cosas”. Asegura que algunos compañeros se acercaban a él con la intención de cambiarlo, que se arrepintiera con Dios o buscara ayuda profesional.

Al final, Joan decidió desertar de la universidad.