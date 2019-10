En Crespo, dos vías podrían volverse trochas

La dirigencia comunal del barrio Crespo pidió a la Alcaldía de Cartagena que rescate dos vías, que se están destruyendo por ser paso continuo de vehículos de todo tipo.

Se trata de la calle 70 A y la carrera 9, en donde un buen segmento de plaquetas está hundido y sirviendo de reservorio para las lluvias.

Javier Martínez Gómez, coordinador de seguridad de la Junta de Acción Comunal (JAC), y residente de la zona afectada, comentó que desde hace siete años se viene haciendo la petición ante el gobierno distrital.

Agregó que cuando se puso en marcha el servicio de Transcaribe y se tomó la 70A como solución del giro que debían hacer los buses para alcanzar la calle 70, “advertimos que esas calles no tenían el pavimento apropiado para soportar ese tipo de vehículos. A los pocos años se fue formando un hueco, que ahora consideramos está en su punto máximo de deterioro”.

Añadió que el año pasado la JAC le envió un derecho de petición a la Secretaría de Infraestructura del Distrito y a la empresa Transcaribe S.A.

“Ambos despachos nos respondieron mostrándose imposibilitados para solucionar el problema. En Transcaribe nos dijeron que se trata de una vía no troncal (secundaria) y no tenían dinero para eso. En Infraestructura nos comunicaron que para 2018 no se había contemplado esa obra, pero que en la Alcaldía Local 1 había unos dineros que se podrían destinar para tal fin. Pero vemos que se están adelantando obras en otros barrios y parece que no se acuerdan de Crespo”.

El alcalde de la Localidad 1, Carlos Mario Mieles, explicó que las obras son seleccionadas por los ediles. “En el caso de Crespo, pudo haber sucedido que el valor del arreglo era demasiado elevado para el presupuesto que se tenía”, indicó.

Humberto Ripoll, gerente de la empresa Transcaribe S.A., hizo saber que “somos los más interesados en que se arreglen esas vías, porque se trata del bienestar de nuestros buses y de la buena prestación del servicio. Pero no podemos asumir ese gasto, porque no está contemplado en la lista de vías que nos toca acondicionar ”.

La Secretaría de Infraestructura ha dicho que las obras que queden pendientes se incluirán en el presupuesto del 2020, porque ya no hay tiempo ni recursos para remediarlas este año.