En cuarentena: 70% han bajado los ingresos de buses y busetas

“Nos está yendo pésimo, no hay usuarios, la producción ha bajado más del 50%, ahora uno le entrega si acaso en un día bueno 90 mil pesos al propietario, pero antes eran 300 libres. Esto nos ha golpeado muy fuerte y no recibimos ayuda de nadie”, dice Adolfo Reyes, conductor de una buseta de la ruta Ternera.

Son las 10 de la mañana de un día de cuarentena en Cartagena. En condiciones normales a esta hora Adolfo ya podría tener más de 50 mil pesos del producido del día y podría hasta triplicarlo en las horas siguientes, sin embargo, desde la declaratoria del aislamiento obligatorio por el coronavirus sus ingresos se han venido a pique.

Y es que con la cuarentena las cosas sí que se han puesto graves para el gremio de transportadores de servicio público de buses y busetas. Entre los propietarios y conductores de los cerca de 600 buses de servicio público que tiene Cartagena, hay preocupación por las millonarias pérdidas que registra el sector, en medio de la cuarentena, la cual completa más de un mes y se extenderá hasta el 11 de mayo.

De acuerdo con Cesareo Buj, gerente de ETRANS Ltda., empresa que despacha la mayoría de rutas del transporte de la ciudad, desde que comenzó la cuarentena se han reducido en un 70% los ingresos, pues pasaron de hacer ganancias diarias de entre 300 a 320 mil pesos, a 40 mil pesos.

Ahora los buses y busetas movilizan solo el 10% de los pasajeros que reportaban antes de la cuarentena, lo cual los ha dejado en un desequilibrio grande, pues aunque hay disminución de los ingresos, los egresos por los costos operacionales de los vehículos siguen siendo los mismos.

“Las empresas no están llegando ni a un 20% de los ingresos, ahora mismo estamos trabajando aproximadamente con 90 vehículos, hay unos que como no alcanzan a recobrar la inversión, prefieren no sacarlo, y es que desde que comenzó todo un vehículo está trabajando por una tarifa de 40 mil pesos, cuando antes eran hasta 320 mil pesos diarios; los pequeños empresarios no estaban preparados para esto, sobre todo porque el costo operacional sigue siendo el mismo. Es más, cuando los vehículos se varan, lo recaudado no alcanza para repararlo. Estamos asumiendo esto con mucha preocupación, sobre todo porque no encontramos respaldo de las autoridades”, dice Buj.