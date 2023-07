En El Campestre exigen consejo de seguridad tras recientes asesinatos

En medio de los dos homicidios ocurridos en menos de 24 horas en el sector, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Campestre, Fernando Ferrari Florez, le pidió a la Alcaldía realizar un Consejo de Seguridad. “¡No aguantamos más! En menos de tres día ha habido dos homicidios en la comunidad. Le hemos solicitado a la doctora Ana María González-Forero, secretaria del Interior, para realizar un Consejo de Seguridad en nuestra urbanización”, dijo el dirigente comunal.

Lamentó que los habitantes del sector no puedan caminar tranquilos a pesar de tener muy cerca la estación de Policía de Los Caracoles: “La urbanización se siente insegura, ya no se puede caminar por nuestros escenarios deportivos, pues no hay presencia policial. Conminamos al comandante de la Policía de Cartagena y a la secretaría del Interior que miren hacían El Campestre y realicen las acciones necesarias para evitar más actos de inseguridad en la urbanización”.