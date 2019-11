En El Carmelo piden más Transcaribe

Los usuarios del barrio El Carmelo pidieron a la empresa Transcaribe que aumente el número de buses alimentadores, ya que las dos rutas que tienen son insuficientes para el número de pasajeros que arroja diariamente ese sector.

La petición vino de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Sara Moreno Díaz, quien explicó que a esa zona le fueron asignadas las rutas 105 y 107, “pero cuando esos buses quieren llegar a las dos paradas que tiene El Carmelo, ya vienen llenos. Y cuando es así, se pasan de largo y dejan a los usuarios esperando”.

Las rutas que menciona Moreno Díaz ingresan a El Carmelo a través de la calle 19, que tiene una estación cerca a la iglesia católica; y otra unos metros antes.

Al mismo tiempo, esa arteria comunica al barrio El Campestre con la avenida Kennedy, que atraviesa al barrio Blas de Lezo y muere en El Carmelo.

“Cuando esos buses vienen del barrio El Nazareno, también pasan repletos por El Carmelo. Y los días festivos la cosa es peor”, comentó la líder comunal, quien añadió que la única ruta de busetas que entra a su barrio es la de El Campestre, pero también lo hace colmada de pasajeros.

Al respecto, cabe destacar que e El Carmelo era de los pocos barrios que tenían a su servicio más de cien busetas pertenecientes a las rutas Bosque-Avenida, Bosque-Blas de Lezo y El Socorro-Manga, que se fueron reduciendo paulatinamente hasta darle la prioridad a Transcaribe.

“Pero el mejoramiento ha sido ninguno --sostuvo Moreno-- empezando por las personas de la tercera edad, que no pueden subirse a esos buses que llevan tanta gente. Entonces, les toca tomar taxis, que no siempre quieren hacer de colectivos; o no siempre hay tres mil pesos para pagar uno. La otra opción son las mototaxis, pero solo las pueden usar las personas jóvenes”.

Por su parte, la empresa Transcaribe informó que está en etapa de implementación, por lo que aún hay rutas que no se encuentran en la operación.

Para el barrio El Carmelo se contempla el paso de cinco rutas más, que son las complementarias C003, C004, C010, C012 y C013.

Además, Transcaribe como ente gestor analiza la oferta contra la demanda requerida en los barrios para asignar los buses.

Al analizar la curva oferta/demanda de las rutas que transitan por este barrio, se aprecia que lo ofrecido cubre en su totalidad y garantiza un buen servicio a la demanda presente.

La A 107 en hora pico, un día hábil, oferta con 23 buses y un intervalo de 6 minutos. Mientras que la X105 en el mismo lapso oferta 12 buses con un intervalo de 5 minutos.