“En El Country hay un atraco por día”

Hace cuatro días se hizo viral un video en el que delincuentes en moto hurtaron al conductor de un vehículo particular que previamente había sido chocado por otro motorizado de forma intencional para lograr que se bajara del carro. El hecho sucedió entre los barrios El Country y Los Almendros, y quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona, poniendo en la palestra pública una nueva modalidad de robo en Cartagena.

El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, una residente fue asaltada cuando llegaba a su casa por cinco motorizados en tres motos que la siguieron desde que salió de un centro comercial cercano donde había retirado dinero de un cajero. Los sujetos la intimidaron con un arma de fuego, le arrebataron el celular y el bolso donde llevaba la plata.

(Lea: [Video] Se conoce nueva modalidad de atraco en Cartagena).

Estos recientes robos tienen con zozobra a los habitantes de El Country, quienes temen hasta salir de sus casas. Ellos afirman que en promedio ocurre un atraco diario, por lo que le piden a la Policía Nacional que haga mayor presencia en sus calles.

Silvia Meza, presidenta de la Junta de Acción Comunal, aseguró que hasta hace tres años sostenían una excelente relación con la Policía Metropolitana de Cartagena, e incluso contaban con un CAI móvil que garantizaba la tranquilidad de todos los moradores, sin embargo, dicho CAI fue retirado en el 2018 y desde entonces son víctimas de los delincuentes.

“Necesitamos que nos devuelvan el CAI o que se hagan más patrullajes, desafortunadamente no gozamos de buena seguridad. Aquí no hay una sola familia que no tenga una mala experiencia con estos robos. Diariamente hay mínimo uno, más los que no se hacen públicos. Todos son cometidos por hombres en motos, por eso hacemos esta petición a las autoridades para que ejerzan mayores controles”, expresó la dignataria.

(Lea: [Video] ¡Repugnante! Hombre atraca a mujer delante de su bebé en Cartagena).

Una de las desventajas de la zona es la facilidad de escape que tienen los delincuentes, pues hay salidas hacia el Nuevo Bosque, hacia la Transversal 54 y hacia los barrios aledaños como Buenos Aires, La Troncal, Los Almendros o Los Calamares.

Sobre el reciente hurto en El Country, la Mecar respondió que se adelantan las labores de identificación y búsqueda de los delincuentes.

“Con las características físicas, vestuario de estos sujetos y placas de los vehículos utilizados en el asalto, solicitamos la colaboración de la comunidad, para que brinde información sobre la identidad y ubicación de esos delincuentes, quienes han sido señalados de algunos hurtos cometidos contra transeúntes en este sector. En la temporada de Semana Santa intensificaremos los operativos de control para prevenir el hurto a personas y residencias, en toda la ciudad, alertando a los ciudadanos frente a medidas de autoprotección, para evitar ser víctimas de conductas delictivas”, detalló la institución.