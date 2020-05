En El Pozón se oponen a que hospital se use para pacientes con COVID-19

Tras conocer la proposición de dos concejales de la bancada de Alianza Verde que busca que se habiliten dos hospitales uno el barrio El Pozón y otro en Canapote, para que se dispongan camas para la atención exclusiva de personas contagiadas con coronavirus, las reacciones no se hicieron esperar.

Lea: Proponen abrir 2 hospitales para pacientes con COVID-19

Filadelfo Montero, vicepresidente de la Asociación de Usuarios del Hospital El Pozón, señaló que este centro de salud no está apto para garantizar la atención de pacientes con esta enfermedad.

“El problema es que nosotros completamos cinco años para que esta obra la entreguen y no lo hemos conseguido por la corrupción que arrastra la ciudad. Entonces ahora quieren meter unas camas para atender a pacientes con COVID-19 pero esto no es hospital esto es una construcción donde sólo se están prestando los primeros auxilios”.

Señaló que ni los mismos habitantes de esta comunidad reciben los servicios que requiere un hospital de primer nivel toda vez que la edificación aun no ha sido terminada.

“Aquí cuando hay una urgencia mayor toca irse a otro centro asistencial. Pero lo que nos dicen es que van a meter 20 camas, pero no estamos de acuerdo porque aun no está apto para prestar este servicio. Un paciente con una simple alergia, por ejemplo, requiere que todo a su alrededor esté limpio para que no haya afectaciones en su salud, pero en este hospital hay excremento de animales, aguas estancadas y roedores”.

El líder comunitario eleva una petición a la administración para que se culminen las obras, se entreguen los equipos de dotación necesarios y solo así se pueda recibir o destinar un área para la atención de pacientes con COVID- 19.