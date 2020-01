En Horizonte se quejan por cercanía con cárcel de mujeres

Los habitantes de la urbanización Horizonte, en la zona de conurbación, suponen que la cercanía con la cárcel de mujeres desvalorizará sus viviendas.

Jairo del Río, un integrante de la Junta de Acción Comunal, comentó que desde el año pasado, cuando comenzó a hablarse del traslado, los vecinos lo advirtieron.

“Para nadie es un secreto --manifestó Del Río-- que en los centros carcelarios se presentan situaciones de orden público, como compraventa de estupefacientes, riñas y hasta fugas, lo que podría afectar la convivencia en los barrios que estén cerca”.

Asimismo, recordó que en febrero del año pasado tuvieron una reunión con el entonces alcalde (e) Pedrito Pereira, quien, según ellos, se comprometió a no hacer el traslado, debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Turbaco no permite que en la zona de conurbación funcione una cárcel.

Además, según Del Río, existe una sentencia que ordena la construcción de una nueva cárcel, “lo cual no se ha cumplido, porque lo que hicieron fue arrendar un inmueble que, en principio, no se hizo para que funcionara como centro reclusorio. La sentencia es clara cuando dice que la nueva cárcel debía garantizar la dignidad humana, pero resulta que esta cárcel no tiene agua ni luz”.

El líder comunal añadió que en ese inmueble se está poniendo en riesgo la vida de las internas, “ya que allí cerca funciona una estación gasolinera, que podría generar una incendio y no hay la infraestructura para sofocar esa emergencia”.

Pedrito Pereira, por su parte, comentó que la supuesta desvalorización de los inmuebles es improbable, empezando porque la cárcel estuvo mucho tiempo en el barrio San Diego y los inmuebles se valorizaron sin ningún problema.

En cuanto al POT, indicó que, en su momento y con el seguimiento de la Procuraduría, la Alcaldía de Turbaco y su Secretaría de Planeación certificaron que sí se podía ubicar la cárcel en la zona de conurbación.

Respecto a que debía construirse una nueva cárcel, dijo que por las malas condiciones del reclusorio de San Diego, no había tiempo para levantar un nuevo edificio, ya que hubiera ocurrido una tragedia.

Sin embargo, indicó que el actual reclusorio puede considerarse provisional y que todavía hay tiempo de construir uno con todas las especificaciones.