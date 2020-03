En la cárcel de Ternera todo está controlado para el COVID-19: director

“Nosotros no queremos que ocurra lo que pasó en Bogotá, pues nos han dicho que han intentado hacer un motín, pero no sabemos nada”, dijo un familiar que prefirió omitir su nombre.

Así como Carmen, son muchos los familiares que están preocupados por lo que está ocurriendo, puesto que aseguran que no han podido ver ni hablar con sus esposos o hijos para saber en qué condiciones los tienen, sin embargo, indicaron que algunos internos les han enviado mensajes de texto y de voz a sus seres queridos explicándoles que la situación en el penal no está muy bien.

Yo no sé cómo está mi hijo, no sé si está comiendo, si están respetando los paquetes que nosotros les llevamos, pero sobre todo si están respetando las distancias que dicen para evitar tener coronavirus, pues sé que allá con tantas personas puede ser difícil, pero uno como madre se preocupa”, se cuestiona Carmen.

“No estamos bien”

Con mensajes como “no estamos bien”, “nos están cobrando la comida”, “no nos ha llegado mensajes de ustedes”, “no sabemos si nos vamos a enfermar”, “no tenemos guantes ni nada”, son los que día a día les han llegado a estas personas quienes preocupadas decidieron acercarse a El Universal a exponer sus inquietudes, pues al parecer, desde la cárcel no les dan mayor información.

“A mí me han mandado mensajes a Whatsapp diciéndome que les están cobrando la comida, que no les han dado tapabocas, ni guantes ni nada, o sea, no están cumpliendo con lo que dictan las medidas y eso me preocupa”, dijo otra de las madres, quien prefirió omitir su nombre, mientras que otra persona aseguró que “a mí me han dicho que han intentado hacer un motín para escaparse, pues creen y sienten que afuera estarán más prevenidos que adentro, pues ahí hay más de 5 personas por celdas y es peligroso por el virus”.

Ellos también indican que no los dejan ingresar para ver a sus familiares, pero sí entran y salen los guardas del inpec, por lo que piensan que de nada sirve tener esas precauciones con los familiares de los internos, si los mismos trabajadores no cumplen con los protocolos estipulados.

“Yo he visto cómo los guardas del Inpec entran y salen de la cárcel sin tapabocas ni guantes ni nada, ¿quién asegura que ellos no han tenido contacto con algún enfermo?”, se preguntan los familiares.