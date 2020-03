En la Clínica Maternidad les toca comprar tapabocas en ferreterías

“Así nos toca hacer, pero tampoco es que tengamos recursos para comprar porque aquí no nos están pagando y no tenemos como comprar nuestros insumos personales. También nos preocupa lo del toque de queda porque no tenemos certeza de cómo vamos a llegar a nuestro turno de trabajo porque no hay transporte”, dice Franco.

Duque anuncia medidas

En la mañana de hoy, el presidente Iván Duque expuso un paquete de medidas económicas con el fin de atender la emergencia sanitaria y reforzar el sistema de salud del país.

“Estamos garantizando la provisión de recursos para el sistema de salud, en esta situación. Que eso permita facilitar la adquisición de equipos médicos, que permita facilitar, también, tener a disposición capacidades de testeo mucho mayores y capacidades, también, de descentralización de los mismos en el territorio, pero también proveer recursos de liquidez a la red hospitalaria para que el sistema pueda tener una capacidad de respuesta”, dijo el mandatario.

Hasta el momento según informaron empleados de la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo no han recibido ningún tipo de dotación por parte del Distrito, sin embargo en conversaciones con el gerente encargado se dice que se están esperando auxilios que van a ser entregados por el Gobierno Nacional para garantizar los insumos.