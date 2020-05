En las calles y sin tapabocas, así andan los cartageneros

Pero lo peor de todo es que muchos no tenían los elementos de protección necesarios para evitar contagiarse de COVID-19, como lo es el uso de tapabocas y guantes. ¿Será que los cartageneros no son conscientes de las consecuencias que ha dejado este virus?

“Yo no me siento viejo, aquí tengo mi tapabocas y me lo pongo cuando voy a hablar con alguien, del resto me siento bien. Trato de mantener las distancias, pero ajá, con tanta gente a veces no se puede”, dijo uno de los señores que hacía fila para entrar al banco.

Al preguntarle a algunos de los cartageneros, que no les correspondía salir, por qué estaban en la calle, aseguraron que “teníamos que salir a comprar comida para la familia”.

Mery Luz, una residente del barrio El Pozón, alegó que “a mí me toca salir el jueves, según el pico y cédula, pero como no tenía nada en la nevera para cocinarle estos días a mis hijos, me arriesgué a salir a la calle para ver si en algún supermercado me dejan entrar o si alguien puede comprarme las cosas”.

En cuanto al tema del no uso de tapabocas o guantes muchos señalaron que “no tenemos, no se consiguen los plásticos y si no trabajamos, tampoco tenemos para comprar”.

Siguen los operativos

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena manifestó que intensificarán los operativos para evitar que las personas sigan saliendo en los días en que no les corresponde e indicaron que a la fecha han impuesto más de 5 mil comparendos.

Además alegaron que en un operativo de registro y control capturaron a 13 venezolanos, 10 hombres y 3 mujeres, quienes estaban violando las medidas sanitarias y además agredieron a un servidor público en El Espinal.

“Se logró establecer que esta casa, era usada ilegalmente como hotel, donde se cobraba diariamente, por cada habitación, en condiciones de hacinamiento, insalubridad, con un solo baño para 40 personas, y quienes dormían en colchonetas, en el piso, con presencia de roedores e insectos”, dijo el general Henry Sanabria Cely.