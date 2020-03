En Las Gaviotas quieren que Transcaribe cambie su recorrido

Antes de finalizar el año 2019, por el puente que une al barrio Las Gaviotas con el 13 de Junio empezaron a transitar los buses de la ruta X-101 de Transcaribe. Sucedió desde el 24 de diciembre, fecha en que fue habilitado el puente y que los vecinos habían esperado con ansías porque a partir de ese momento los buses iban a hacer un recorrido interno que beneficiaba a todo el barrio. Sin embargo, a la fecha tal recorrido no se ha realizado y los vehículos toman una sola vía que sale al semáforo frente a Los Ejecutivos, convirtiéndose en un servicio de complicado acceso para los vecinos que residen al otro extremo del barrio y quienes deben caminar largos trayectos para llegar a los paraderos. (Lea: Instalan vallas de manera indefinida en el sector Puerto Duro).

Según los afectados, en julio del 2019 cuando Transcaribe hizo la socialización sobre su próximo funcionamiento en la zona, se habría comprometido a que cuando el puente estuviera listo sus buses iban a realizar el mismo recorrido que las busetas, las cuales tenían una cobertura más amplía al interior de Las Gaviotas.

“Nos hemos quedado con los crespos hechos porque no están cumpliendo con el recorrido, este es un barrio de aproximadamente 16 mil habitantes y la mayoría no está cerca de la única vía por donde pasan los busetones. Aquí no solo se beneficiaban los residentes sino los vecinos de Chipre y Los Alpes”, señaló Remberto Montes, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Segunda Etapa.