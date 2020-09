En Olaya cerraron una calle porque no aguantan la contaminación

Durante muchos años, los residentes de las calles Salas y Santa Clara, en el sector El Progreso del barrio Olaya Herrera, han convivido con una fuerte contaminación a lo largo de sus polvorientas vías debido al desbordamiento de aguas residuales.

Mosquitos, picaduras, picazón en la piel, olores putrefactos y demás perjuicios hacen parte de la cotidianidad en esta humilde zona. Sin embargo, los moradores llegaron a su límite la semana pasada y cerraron la calle Santa Clara con piedras y palos, no solo para impedir el paso vehicular sino para llamar la atención de las autoridades y recibir una solución.

Según ellos, las redes sanitarias están en mal estado y cuando se procesan las aguas residuales en la planta ubicada en el barrio Villa Estrella, estas supuestamente son demasiadas y se regresan, colapsando las tuberías y generando el desbordamiento que afecta a las mencionadas comunidades.

(Lea: Un hueco en la tierra en vía principal de Olaya Herrera).

“Cuando ellos empiezan a bombear las alcantarillas se rebosan, no sabemos qué problema es realmente el que está ocasionando esto, lo cierto es que las aguas residuales se salen de los registros y mojan las calles, la gente se está enfermando, hay rasquiñas, hemos puesto la queja varias veces ante las autoridades y Aguas de Cartagena y hasta el momento no ha habido soluciones. No aguantamos más”, señaló Aníbal Herrera, líder comunal del sector El Progreso.