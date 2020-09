Quejas en Punta Canoa por mal estado de la vía de acceso

Jóvenes del corregimiento de Punta Canoa, en la zona norte de la ciudad, decidieron hacer un llamado a las autoridades resaltando con tiza blanca los huecos que ‘adornan’ la única vía de acceso a su comunidad, la cual se encuentra visiblemente deteriorada y a la que aseguran no se le ha hecho ningún mantenimiento en varios años. “Repasamos más de cien huecos. Lo que queremos es enviar un mensaje a la Alcaldía o a quien nos quiera escuchar para que se metan la mano en el bolsillo con nuestra carretera. Esto nos preocupa acá a los nativos de la comunidad y no queremos que pase una tragedia para que vengan a arreglar esto”, indicó Leider Carmona, vicepresidente del Consejo Comunitario de la comunidad y uno de los que lideró la actividad. Carmona denunció igualmente que, aparte de los huecos, hay tramos de la vía en los cuales no hay luz, lo que empeora la movilidad en la noche.