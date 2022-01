¿En qué quedó la demolición del popular kiosco de salsa El Coreano?

Explicó que en la audiencia, “solicitaron informes técnicos a funcionarios de la Secretaría de Planeación y de Espacio Público. Sin embargo, estuve haciendo seguimiento la semana pasada al proceso y me informaron que estos informes no han sido entregados porque, al parecer, los funcionarios que deben hacerlos están sin contrato por el tema de nuevo año. Sin contrato no pueden ejercer sus funciones y por eso no han entregado los informes. Estamos a la espera porque deben recaudarse todas las pruebas para que el inspector pueda tomar una decisión. El proceso está detenido por eso”.

El abogado precisó que los informes solicitados por la autoridad policial permitirán “validar si en efecto nos encontramos en espacio público, Midas (Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo), ordenamiento territorial y todas las bases de datos necesarias, a fin de que el inspector pueda tener información respecto a la ubicación exacta de El Coreano, si es o no espacio público y demás”.

¿Cambio de gerente, cambio de rumbo?

Este lunes se conoció que el alcalde William Dau aceptó la renuncia de Ausberto Coneo, gerente de Espacio Público que promovió esta querella. Fernando Abello, actual director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, será el gerente de Espacio Público (e). Lea: Renuncia el gerente de Espacio Público y Movilidad de la Alcaldía de Cartagena

Martínez se refirió al rumbo de la querella con el cambio de gerente.