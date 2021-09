Enfermera en huelga de hambre aún no tiene respuesta sobre pago de 8 salarios

“Me empezó un dolor de cabeza muy fuerte a eso de las 4:30 de la tarde. Una compañera me hizo el favor de tomarme la presión y la tenía alta. Con este quebranto de salud vengo desde el fin de semana, pero yo no soy hipertensa. Se lo atribuyo al estrés y a la situación que estoy viviendo”, dijo Aida a El Universal .

Señaló que a eso de las 5 de la tarde fue llevada al servicio de Urgencias de la Maternidad. “Mis compañeras me tuvieron monitorizada la presión como hora y media. Ya después se me normalizó. Se me había subido a 160/100 y bajó a 130/90”.

La mujer, quien presta servicios en la sala de partos, señaló que “el médico me dijo que podía ser porque no había comido y estaba posturno. Tuve turno nocturno el lunes, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del martes y a partir de las 7:30, después que entregué el turno, empecé con la protesta. No pude descansar nada porque esa noche estuvo bastante movida. Parieron alrededor de nueve pacientes”.