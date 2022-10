Enrique Peñalosa lanzó fuerte crítica al ‘descontrol’ en Cartagena

“No era nada oficial porque Peñalosa es un exalcalde, pero me había contado que pasó el fin de año en Cartagena y que quería conocerme. (...) Me interesaba hablar de cuestiones de espacio público y movilidad, él estuvo muy metido en la formulación inicial de la vía Perimetral”, dijo el alcalde en su momento.

Dicho encuentro entre Dau y Peñalosa también desató muchas voces a favor y en contra.

¿Intereses políticos?

El analista político, Carlos Arias, catedrático de la Universidad del Externado, sostiene que no ve en Enrique Peñalosa alguna posibilidad de hacerse con el poder político y ejecutivo de Cartagena “porque no tiene ni conoce las estructuras reales de poder en la ciudad y pesar de que lograra tener una imagen pública positiva entre algunos cartageneros esto no le alcanzaría para ser alcalde de la ciudad”.

y sostiene “el trino de Enrique Peñalosa hace parte de mostrarse ante la opinión pública nacional como un conocedor de las ciudades, como un ‘sabedor’ de cómo debe ser la planeación urbanística de las diferentes ciudades”.