“Entre todos vamos a salvar a Cartagena, todos tienen que pellizcarse”: Dau

Agradeció su triunfo en las urnas a todos los cartageneros, en especial, a los jóvenes quienes para él fueron el motor que impulsó su propuesta de gobierno.

“Esta ha sido una elección histórica en Cartagena, en Colombia, en el mundo, porque la generación actual de jóvenes fue capaz de venir al bate, de portarse a la altura de su ciudad. Gracias a los jóvenes que tanto me apoyaron, gracias a la juventud soy alcalde. Ellos propagaron el mensaje, convencieron a sus padres, madres, abuelos para que votaran por William Dau”, dijo.

El activista de 67 años recordó sus inicios, la creación de su movimiento ‘Salvemos a Cartagena’ y el impulso que lo llevó a querer ser alcalde de Cartagena.

“Por mi votaron todos los estratos, porque comenzaron a creer en mi, porque después de haber pedido la esperanza, se presentó el alcalde y renació la esperanza. Salvemos a Cartagena es un movimiento por Cartagena para acabar con la corrupción y la pobreza absoluta”.

El nuevo gobernante envió un mensaje de unión pero aseguró que los primeros seis meses no serán fáciles.

“Tenemos la oportunidad de cambiar la historia de Cartagena con la ayuda de todos. Yo dejé mi vida en el exterior porque no soportaba más ver como los malandrines se robaban los recursos de la ciudad, mientras los pobres eran cada día más pobres. Hoy les pido que me acompañen, que no me dejen solo, porque el reto que tenemos es sacar a Cartagena del atraso y la miseria”.