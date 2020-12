EPS, ¿no están haciendo las pruebas COVID-19?

Margarita Ghisays tiene 87 años, vive con su nieto quien resultó positivo asintomático para coronavirus, por lo que comenzó a llamar a su Entidad Promotora de Salud (EPS) para que le practicarán la prueba y poder conocer si ella también lo era, pues tiene cuatro comorbilidades de base que la ponen en riesgo, sin embargo, según denuncia su hija, la doctora Jaqueline De la Vega, pasaron muchos días para que la EPS decidiera realizarle la prueba y ahora, días después, le han manifestado que su prueba no ha sido procesada, al parecer, porque ya ella se había practicado una de estas en el mes de julio, por lo que debe seguir esperando.

¿Qué está pasando?, eso es lo que se pregunta De la Vega, quien no entiende como las EPS no quieren practicar las pruebas, sabiendo que en estos momentos, donde el pico va en aumento, rastrear a los contactos de los positivos es lo primordial.

“A penas mi mamá supo que su nieto era positivo pero asintomático, comenzamos a llamar la Nueva EPS para que le practicarán la prueba, pero no era posible, me tocó llamar a diferentes personas hasta que la llamaron a decirle que se la harían, pero que ella debía ir hasta el lugar”, explica Jaqueline agregando que “algo que me pareció muy malo, pues si ya ella tenía contacto con alguien con el virus, salir la hace exponerse más y exponer a los demás”.

La doctora indica además que “a ella no le querían hacer la prueba porque mi mamá se hizo una en julio, que no fue pedida por ella, sino por unos vecinos que habían resultado positivo y como habían tenido contacto con ella, ellos mismos llamaron a solicitarla. Entonces acá en la EPS señalan que como ya ella tenía una debía esperar”.