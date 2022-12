¿Eres creador de contenido? Hay Festival Cartagena abrió vacantes

Además, recibirán sesiones magistrales y su trabajo contará con un proceso de edición de contenidos, los cuales serán publicados en las cuentas oficiales del festival.

Y esto no es todo. Recibirán sesiones magistrales y la guía de cuatro tutores: Laura Sofía Mejía, fotógrafa pereirana experta en transmedia y directora de Baudó AP; Sebastián Duque, podcaster cartagenero, productor de Cartagena Federal; David Lara Ramos, uno de los más reconocidos periodistas culturales cartageneros; y Ángel Unfried, director de Artimaña Editorial, ex director de El Malpensante, ex editor general del estudio de revistas de Semana y editor de Bacánika.