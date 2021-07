Es inminente: cerrarán la bomba de ‘El Limbo’ de la entrada de Bocagrande

¿Cuándo entregarán el predio?

El Universal consultó con Patricia Acero, quien explicó que si bien todo esto se hizo oficial la semana pasada, aún no tiene idea de cuándo entregará el predio. “Aunque el combustible se me acabó, yo tengo mucho inventario allí. Pero todavía no sabemos exactamente cuándo debemos entregar. Yo sé que a la ciudad le va a dar muy duro porque este es un sitio que ha sido muy querido no solo por cartageneros sino también por los turistas. Acabarlo de un día a otro es complicado, pero ya se sale de mis manos”, explica Acero.

Este miércoles, Acero informó que tuvo que despedir al personal que trabajaba en el lugar, porque ya está cerrado debido a la decisión del Tribunal. Son 38 personas las que perdieron su empleo debido al cierre de ‘El Limbo’.

El Tiger sigue abierto y en los próximos días estarán realizando promociones para vender los productos restantes antes de entregar el predio.

¿Qué pasará con el predio?

De acuerdo con Acero, “esto viene desde cuando Juan Manuel Santos pidió los predios para el traslado de la base. En aquel tiempo ellos hicieron una demanda a la compañía Primax, eso ahora mismo no está vigente, pero siguieron con el proceso. A mí no me han demandado, así que no he podido defenderme”.

Esto quiere decir que el objetivo inicial de la restitución de estos predios es el traslado de la Base Naval. “Ellos necesitaban los predios porque iban a hacer allí un megaproyecto, pero hoy por hoy eso ha quedado en el olvido. No hay un proyecto de traslado inmediato, al menos por los próximos 5 años”, explica Acero. El Universal consultó con la Armada Nacional, que informó que en este momento “no tienen conocimiento de ese tema en específico”. Ahora solo queda esperar que Acero entregue todo para oficializar el cierre definitivo de la Estación se Servicio que acompañó a los cartageneros por más de 50 años.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.