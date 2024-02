“Es un abusivo y quiero que se retracte”: artistas tras video viral de italiano

Un reciente video le ha dado la vuelta a las redes sociales. El creador de contenido Zazza, generó revuelo luego de dar su opinión, sobre lo que considera “la realidad de Cartagena de Indias”, y que documentó a través de una recopilación de clips.

“Esta playa no es peligrosa en termino de violencia, pero si que es peligrosa para tu cartera, ya que aquí las estafas a los turistas están a la orden del día. He intentado actuar como un viajero sin experiencia, que no sabe decir que no y que se deja llevar por la situación y el resultado ha sido impresionante”, dice el pie de foto del video publicado por el influencer. Lea también: Video: polémica por comentarios que hizo influencer italiano sobre Cartagena

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. “Los vendedores ambulantes con su avaricia desmedida espantaron el turismo”, “nada que no sea real”, “me paso lo mismo en Cartagena, no te dejan disfrutar, muy hermoso pero muy insistentes”, fueron algunas de las reacciones, que han generado disgustos entre varios trabajadores informales del sector turístico, entre ellos, los artistas urbanos, quienes este lunes 26 de febrero salieron a dar sus declaraciones.