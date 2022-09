“Es un buen estrato pero nos invaden las culebras y las ratas”

Consultados sobre la afectación cerca de Patio Portal, desde Transcaribe informaron que los lotes donde ejercen su operación están debidamente delimitados por un cerramiento.

“El lote en mención, señalado por las imágenes y anexo a la cancha, no corresponde a dichos terrenos, por lo tanto no es propiedad de Transcaribe, y no corresponde a la entidad su mantenimiento y limpieza”, indicó el sistema.