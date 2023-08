“Es una nueva estafa”: Denuncian a empresa que ahora controla a Goarbit

Hasta la fecha, la página oficial de Martínez, con más de 23.000 seguidores no ha vuelto a publicar ningún tipo de contenido, así como las cuentas oficiales de la compañía en las diferentes redes sociales. De hecho, quienes googlean la palabra Goarbit, no encuentran mucha información en la actualidad. Lea también: ¿Qué pasó con Goarbit? Respuestas tras su desaparición en Cartagena

“Parece ser la misma estafa de la vez pasada, te hacen comprar una moneda token, y tienes que invertir una plata para poder retirar. Se vuelve un esquema piramidal, es lo mismo de las ballenas; invierten, sacan el dinero y nosotros clavados. Junto a varios amigos inversores hemos hablado esto y creemos que Goarbit le vendió la base de datos de las personas registradas en Go a esa nueva empresa. Leímos el correo detenidamente y hay un contrato, el cual exime de responsabilidad a Go, o sea, ellos no van a adquirir la deuda de la empresa”, contó un conocido inversor y líder en la ciudad, quien prefirió reserva de su identidad y que hoy se inscribe como una de las víctimas de Goarbit.

A continuación, las capturas de pantalla compartidas por varios inversores.