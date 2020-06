“Escuché a los sectores y por eso no va el toque de queda”

“Yo sé que me conocen como un viejito cascarrabias, pero no por eso dejo de ser una persona que escucha a los demás. He tomado atenta nota de las opiniones de los diferentes sectores, de empresarios, del ciudadano común, los he tenido en cuenta y hemos cambiado la medida del toque de queda, ya no vamos a sacar ese decreto, lo que sí vamos a decretar es ley seca a partir de este sábado a las 4 de la tarde”.

(Lea: Alcaldía de Cartagena echa para atrás toque de queda para este fin de semana).

Con esas declaraciones, el alcalde de Cartagena, William Dau, dio a conocer que la medida anunciada en días pasados sobre un toque de queda para toda la ciudad durante el fin de semana con puente festivo, se iba a desestimar para dejar únicamente la ley seca como restricción.

El mandatario indicó que el decreto aún no había salido a la luz pública porque fue enviado al Ministerio del Interior para que le den aprobación, y hasta ayer en la tarde el Distrito no había recibido la respuesta, en parte por las múltiples ocupaciones del organismo estatal en el día sin IVA que tantos inconvenientes generó en el país.

Dau precisó que para hoy está anunciada la aprobación del decreto por parte del Ministerio, con lo que quedará oficialmente estipulada la medida de ley seca desde las 4 de la tarde de este sábado hasta el martes 23 de junio a las 5 de la mañana.

El mandatario añadió que, aunque no habrá toque de queda, las personas deben ceñirse a las normas previamente establecidas, por eso instó a la ciudadanía a estar recogida en sus casas desde las 4 de la tarde. “Nadie puede estar pendejeando en las noches”, recordó. (Lea: 400 policías verificarán cumplimiento de ley seca este fin de semana).

Agregó que desde el Ministerio del Interior esta definiendo nuevas medidas para reabrir otras actividades económicas en la ciudad en los próximos días.