Especialistas denuncian deuda del Hospital Bocagrande por $300 millones

Más de $300 millones le debería el Nuevo Hospital de Bocagrande a cerca de 10 cardiólogos de Cartagena desde 2019. Han intentado conversar con las directivas del centro de salud, para lograr un acuerdo de pago y, ante la falta de respuesta, han tenido que acudir a la vía legal para poder recibir los honorarios de los servicios que prestaron durante años.

Estos especialistas han dedicado gran parte de su vida a estudiar (esta especialidad puede durar hasta 5 años de estudio por su alta complejidad) y en estos momentos el perjuicio que les ha causado el hospital, según dicen, es “gravísimo” porque los afecta a ellos y a sus familias. También cuentan que no son los únicos en esta situación y que otros médicos de otras especialidades también se han visto perjudicados.

¿Deudas desde 2013?

Emilio Juan Bechara es cardiólogo desde hace 37 años y ha sido uno de los mayores afectados. Asegura que el hospital le debe honorarios desde 2013. “Yo tuve un acuerdo de pago con ellos en el 2012. Después me pagaron las facturas hasta ese año. Aunque yo quería que me incluyeran en el acuerdo de pago el año 2013, ellos no aceptaron. De allí en adelante. Pagaban facturas salteadas e incompletas.”, dijo el especialista a El Universal, mostrando un total de facturas adeudadas desde el 14 de marzo del 2013, que hasta agosto de 2016 sumaban un total de $249.049.413.

Juan Bechara dejó de laborar para el hospital en 2017 por la falta de pagos y desde entonces está a la espera de un supuesto acuerdo de pago que le habría prometido Malka Piña, gerente general del Nuevo Hospital de Bocagrande. Pero a la fecha no ha recibido respuestas; cuando se ha acercado al hospital la gerencia nunca lo atiende, no se le responden las llamadas, ni los mensajes vía Whatsapp desde 2018, de donde según el médico, la gerente lo bloqueó.