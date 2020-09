“Esperé mucho para la prueba y los resultados de COVID-19”: afectado

“Comencé a tratarme en casa con lo que este médico me había dicho y solo el 13 de septiembre llegaron los de la IPS que trabajan con la EPS a la que estoy afiliado a hacerme la prueba, cuando ya habían pasado 13 días desde que comencé con los síntomas”, indicó agregando que “después de eso, no me volvieron a llamar ni a decirme nada sobre qué debía hacer o para preguntar cómo me sentía”.

Según denuncia Juan, por más llamadas que hicieron a la EPS indicando los síntomas que tenía, no fue posible que lo atendieran oportunamente, por lo que decidió acudir a un médico particular quien le aseguró que efectivamente tenía los síntomas de un paciente positivo para coronavirus y le manifestó que debía estar en reposo e aislamiento en casa y le recetó algunos medicamentos.

A principios de mes, Juan* estaba tranquilo trabajando cuando sintió un molesto dolor de cabeza. No le prestó atención, tomó una pastilla y siguió en sus labores. Al día siguiente, ya no era solo el dolor en la cabeza, sino en todo el cuerpo acompañado de una “simple” tos.

“Llamábamos todos los días y no respondían el teléfono, es como si no les importaran los pacientes. Solo hasta ayer en la mañana fue que nos enviaron los resultados y un médico me llamó para verificar cómo estaba, pero ¿ya para qué?, ya yo no tenía ningún síntoma y lo único que me dijo el doctor fue que ya podía regresar al trabajo”, comentó indignado y añadió que “si la atención siempre fue así durante esta pandemia, me imagino que por eso fue que murió tanta gente”.

Menor tiempo de respuesta

Hoy en día, gracias a los tres laboratorios que hay habilitados en la ciudad por el Ministerio de Salud para realizar y procesar pruebas COVID, los resultados son entregados en un promedio del 80% se entrega en menos de 4 días, esto debido a que hay mayor capacidad diagnóstica.

Sin embargo, desde la IPS de Juan le indicaron que “según no habían podido entregar los resultados porque tenían muchas pruebas represadas”.

Recordemos que en la Cartagena, durante esta pandemia, las EPS se unieron para ir de casa en casa y de barrio en barrio, junto con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para realizar brigadas de salud en todos los sectores de la ciudad y así poder encontrar con tiempo los posibles casos positivos.

* Nombre cambiado a petición de la fuente