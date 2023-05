“Estaba en las drogas y causaba líos”, 210 habitantes de la calle en Cartagena

“Mucha gente dice que uno solo sale por las drogas, pero va más allá de eso. Cuando uno tiene problemas y se cierra mucho a ellos, siente que no pertenece a donde está, y la única opción que encuentras es irte. Salí de mi casa para que no me molestaran y para dejarlos tranquilos, yo era el centro de los problemas”, menciona.

Carlos anda por las calles del Pie del Cerro, descalzo y con una bolsa negra en sus manos, en búsqueda de material que le sirva para reciclarlo y poder venderlo, y así tener el sustento para alimentarse, comprar sustancias alucinógenas y sobrevivir en las calles.

“Yo vivo por el puente, tengo un pequeño cambuche donde duermo. La comida es lo que encuentre o lo que me alcance para comprar”, dice. Lea: Preocupante: ciudadanos reportan mal estado de indígenas en el Centro

Al preguntarle sobre si le han brindado ayuda dice entre risas: “Por aquí han pasado muchas veces los del Gobierno y ya me conocen. Voy a las casas a veces, pero prefiero estar de este lado. Ellos me preguntan que cuándo me quedaré, pero a mis 50 años estoy bien así. Yo conozco las reglas y deberes que se tienen allá, pero eso no me gusta. Yo estoy bien aquí, no quiero ir a ningún albergue”, señaló.

Según la ley, no se puede obligar a una persona a retirarse de las calles y tampoco a ingresar en un hogar de paso o albergue, este es un proceso voluntario por parte de cada persona que lo considere necesario.