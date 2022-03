“Estamos formando y certificando a las personas para el trabajo”

“La pertinencia es formar a las personas para algo que sí sirva, porque uno de los grandes problemas estructurales que tiene la formación hoy en el país, es que la gente se forma para cosas que después no le sirven. Por ejemplo, en nuestra formación técnica, más de la mitad de las personas que tienen un entrenamiento del nivel técnico, no se desarrollan en eso. Entonces la gente o pierde sus recursos o su tiempo y no se está entrenando para algo que sí requiere el mercado laboral. La idea es muy sencilla, es darle a la gente la formación para lo que sí les va permitir conseguir un empleo. Es ganar en empleabilidad”, aseguró.