“Estamos listos para volver”: gimnasios de Cartagena

“Hemos sido respetuosos de las instituciones y del Gobierno, cumpliendo todos los decretos y ordenanzas emitidas para evitar el aumento de contagios, fuimos los primeros en cerrar las puertas de los negocios y vamos para 5 meses. No recibimos ninguna clase de apoyo del Distrito, departamento o país. La semana pasada pudimos tener una reunión con María Claudia Peña, asesora de Despacho de la Alcaldía, y la directora del Ider, Viviana Londoño, quienes nos escucharon y nos dieron esperanzas, y ahora con la resolución estamos entusiasmados. Ya tenemos los protocolos para iniciar”.

Lo que deben cumplir

No se permitirá el ingreso a personas con enfermedades de riesgo como problemas cardiovasculares, asma, EPOC, obesidad, diabetes, cáncer, tabaquismo o con síntomas respiratorios.

¿Qué piensan los usuarios?

Desde otra orilla, los usuarios tienen opiniones divididas entre volver o no volver a entrenar en estos lugares.

José Luis Manjarréz, un joven de 23 años y quien antes de la pandemia tenía entre su rutina diaria entrenar en el gimnasio, ha tenido que recurrir a rutinas en casa, las cuales no son de su total agrado, por eso asegura que una vez se haga la reapertura volvería a entrenar.

“El coronavirus es algo que sabemos que no se irá tan fácil y pues la vida sigue, por mi parte mientras vea que se respeten las medidas de bioseguridad, como ha ocurrido en otros países y ciudades, volvería a entrenar en el gimnasio, la verdad desde que entreno en mi casa no es lo mismo, especialmente porque no cuento con las máquinas indicadas, igual es una decisión de cada quien”.

Otros por el contrario dicen que es demasiado arriesgado. Catalina Perea, estudiante de administración, es una de ellas.

“Pienso que por más que haya protocolos, el gimnasio es un lugar donde uno está en contacto con muchas cosas que se comparten con más personas y no me sentiría segura, prefiero seguir entrenándome en casa hasta que salga una vacuna”.