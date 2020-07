“Están estigmatizando a Arroyo Grande y no es justo”

El corregimiento de Arroyo Grande sigue en la palestra pública a raíz del incidente con el camión lleno de pescados que se volcó en la Vía del Mar y que fue saqueado por un numeroso grupo de personas.

Aunque el hecho se registró el jueves de la semana pasada, las reacciones desde diferentes sectores siguen y esta vez fueron los mismos líderes de la población quienes se pronunciaron, pues consideran que no se pueden estigmatizar a todos los residentes por el acto de unos pocos. Además, recalcaron que es la primera vez que algo así ocurre y pidieron a la ciudadanía no olvidar que hace un par de años otro camión con bebidas gaseosas se volteó, pero en esa ocasión la gente salió a ayudar al conductor y no hubo ningún robo de canastas, por el contrario, el camionero y sus ayudantes quedaron muy agradecidos por el gesto bondadoso de los lugareños.

(Lea: “El 90 por ciento de Arroyo Grande reprocha el saqueo”).

Magalis Coronado, reconocida gestora social de Arroyo Grande, pidió a los colombianos no quedarse con ese prejuicio sobre el pueblo. Esta mujer fue quien motivó a que el martes en la noche nueve moradores que habrían participado en el hurto se presentaran voluntariamente a la Estación de Policía para dar la cara y responder. También cuestionó el panfleto exhibido por la Policía en el que aparecen 33 personas, pues según ella allí hay una menor de edad de 14 años que al parecer no tuvo nada que ver en el saqueo y a la que le están haciendo bulling.

“Son jóvenes sin antecedentes”

“Estamos muy preocupados, hay que aclarar que es primera vez que algo así ocurre en Arroyo Grande, este no es un pueblo de gente mala ni de delincuentes. Ahora nos tienen señalados como si eso pasara constantemente. El día del robo no solo había gente de aquí, también participaron habitantes de los corregimientos vecinos que fueron quienes violentaron el vehículo. Los muchachos de aquí son conscientes que cometieron un error y pidieron disculpas, pero no se pueden censurar de esa forma, ninguno tiene antecedentes judiciales y jamás se han visto envueltos en líos con las autoridades”, señaló la lideresa.