”Están haciendo una estafa millonaria con unas viviendas”

Estos dicen que la constructora no daba razón acerca de la demora en la construcción y entregas de inmuebles, y que tampoco respondía las quejas. “En muchas ocasiones nos dirigimos a ellos en busca de una respuesta, y no nos decían nada”, señalaron.

El tiempo ha pasado y los inmuebles no se han entregado. Algunos compradores optaron por exigir la devolución de su dinero tras notar que la construcción no avanza. “Yo me cansé y decidí pedir la devolución del dinero por incumplimiento y ellos aceptaron. Primero, dijeron que sí, pero que no tenían flujo de caja para hacer un solo pago y que les quedaba mejor hacerlo en cuotas, a lo cual yo accedí. Pero para llegar a ese acuerdo fue mucho trabajo, nunca respondían a tiempo y hasta tutela me tocó poner”, explica uno de los denunciantes.

“Mi esposo y yo también decidimos pedir la devolución del dinero, nos contactamos con unos abogados para la asesoría e hicimos el acuerdo de pago, pero solo han cumplido con una cuota” señalan. Varias personas han manifestado estar en la misma posición, por lo que se han contacto con diferentes abogados para proceder con denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Ellos vienen incumpliendo con todos los acuerdos desde hace mucho tiempo y siempre que nos queremos acercar buscan una forma de dilatar el proceso. Están haciendo una estafa millonaria con un proyecto de vivienda”, mencionó uno de los abogados.