Estarían falsificando certificados de pruebas COVID-19

Katia Jolie, jefa Jurídica de la Universidad de Cartagena, confirmó que la denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía.

“El motivo de la denuncia fue una queja por parte de un usuario del laboratorio Unimol, que se dio cuenta que había sido estafado por personas inescrupulosas que se encargaron de cobrarle las sumas de dinero por el valor de la prueba COVID de forma independiente y de forma autónoma al laboratorio, incurriendo en delitos que la Fiscalía debe investigar a profundidad. Existen este tipo de personas que están estafando, cobrando de forma particular sin tener autorización.

“El llamado a la ciudadanía es que estén atentos a la forma por cómo estas personas inescrupulosas están cobrando este servicio. La universidad no ha autorizado a ningún personal particular a cobrar de manera independiente por la práctica de estas pruebas. La universidad tampoco ha autorizado entregarle la consignación de los valores de las pruebas a particulares y cuentas bancarias particulares que no correspondan a las cuentas institucionales de la universidad. El llamado es a estar atentos de este tipo de situaciones para no caer en irregularidades y falsedades”, dijo la funcionaria. Se espera que, tras la denuncia, la Fiscalía llame a las personas que fueron víctimas de la estafa para que den sus testimonios y recoger los elementos probatorios.