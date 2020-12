Estas son las 6 EPS que la Supersalud ha liquidado

“Se distribuyeron en otras EPS que no tienen ningún tipo de medida de vigilancia. Las EPS que han recibido a esta población son Mutual Ser, Coosalud, Nueva EPS, Salud Total, Caja Copi, Sura, Sanitas, Famisanar y Compensar”, aseguró Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud.

El proceso

En el último año, en Bolívar han sido trasladadas 337.723 personas, quienes estaban afiliadas a Comparta, Endisalud, Salud Vida, Medimás, Comfacor y Comfamiliar, entidades que han sido liquidadas por la Superintendencia Nacional de Salud, al ver que no cumplían con la prestación de salud adecuada para sus usuarios.

“Las EPS que no ven la salud como un derecho fundamental, no pueden estar en Colombia. ¿Qué pasó en el país durante muchos años?, pues que no tomaron decisiones y eso venía afectando y deteriorando el indicador financiero de las EPS, por lo que la deuda es más grande”, comentó el superintendente, quien añadió que “decidimos sacarlas porque medimos varios indicadores, como el financiero, el de salud y el del índice global de desempeño”.