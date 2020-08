Estas son las 6 normas que más se incumplen en pandemia

* El no uso de tapabocas (694)

6. La última regla que no acatan algunos ciudadanos, es la de realizar necesidades fisiológicas en vía pública, impusieron 57 comparendos.

Datos de interés

Es preventivo

Si no pago la multa, ¿qué pasa?

Las autoridades son las encargadas de imponer la multa, pero si después de 6 meses la persona no paga lo que le corresponde, no podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas, tampoco puede ser nombrado o ascendido en cargo público, ni ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública. Además no podrá contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado ni obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.