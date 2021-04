Estas son las nuevas medidas de la Dimar para la navegación en Cartagena

Con la llegada de la tercera ola, tras el notable incremento de casos de COVID-19 en todo el mundo, se han tomado medidas en el país y también en Cartagena. Entre las medidas se encuentran un toque de queda más restrictivo y prohibiciones especiales en la Zona Norte y la Zona Insular de Cartagena. Y el gremio marítimo también tendrá algunos cambios en su operación.

Ante las nuevas medidas, establecidas en el Decreto distrital No.0406 del 8 de abril de 2021, la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, establece lo siguiente para el gremio marítimo y a la ciudadanía en general:



Navegación



- Desde el 9 al 22 abril, la navegación nocturna por la bahía de Cartagena solo se autoriza hasta las 10:00 p.m., teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y de seguridad marítima establecidas en el protocolo de reapertura del sector náutico en la ciudad. Así como el horario de toque de queda dispuesto por la Alcaldía Mayor.

De domingo a jueves la medida rige desde las 10:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., de cada día, mientras que de viernes a sábado es desde la medianoche (12 a.m.) hasta las 5:00 a.m. de cada día.

- La navegación desde y hacia el archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo, así como hacia la zona insular de Tierrabomba, podrá realizarse en el horario habitual de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; este horario puede ser modificado dependiendo las condiciones meteomarinas del día.

Las playas



- El uso de las playas ubicadas en la isla de Tierrabomba, Playa Blanca y Cholón podrá realizarse entre las 8:00 a.m. y 2:00 p.m., tal como establece el Decreto de la Alcaldía de Cartagena..



- Durante este período de tiempo la Capitanía de Puerto no emitirá conceptos de jurisdicción para la realización de eventos o espectáculos en las playas.