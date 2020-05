Estas son las personas que no han reclamado el subsidio de adulto mayor

De los 26.686 adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor, 809 no han cobrado su subsidio correspondiente a los meses de marzo y abril, recursos que si no se reclaman se desaprovecharán y los beneficiarios podrían ser retirados del programa. (Lea aquí: 809 adultos mayores en Cartagena no han cobrado el subsidio de Colombia Mayor)

Es por esto que desde hace un tiempo la Secretaría de Participación adelanta la búsqueda de estos beneficiarios, sin embargo, no ha sido posible contactar a algunos, ya que no responden al número que proporcionaron en sus datos de contacto, por lo cual se emitió un listado para que las personas puedan verificar si hacen parte de este grupo.

“Los adultos mayores son nuestra prioridad y nos preocupa que muchos no hayan podido hacer efectivo su cobro del subsidio, la Secretaría de Participación está trabajando para que tengan la información necesaria para acceder a este recursos. Los invitamos a que lo reclamen porque solo así podemos garantizar el ingreso a nuevos beneficiarios”, indicó Armando Córdoba, secretario de Participación.