Este 16 y 17 de noviembre, dona tu cabello y ayuda a un paciente con cáncer

La historia detrás

Pero detrás de esta noble causa hay una historia que fue el origen de todo. En 2015, luego de que Lili Clarke, sufriera un accidente en donde perdió su cabello, gracias a su mejor amiga entró al mundo de las pelucas.

“Sufrí muchas lesiones, entre ellas perdí mi cabello y no podía peinarme, lo cual me hizo sentir muy mal porque soy una persona acostumbrada a estar arreglada, fue entonces cuando mi mejor amiga me introdujo a ese mundo, yo quería que mis hijos pensarán que yo estaba normal y las pelucas me ayudaron”, asegura Clarke.

Pero, dos meses después de ese hecho, su mejor amiga fue diagnosticada con cáncer de Hígado y al poco tiempo falleció

“A mi mejor amiga le diagnosticaron cáncer en el hígado y luego ella falleció, pero en ese tiempo ella no hablaba de su cáncer, ella solo hablaba que de su cabello, que no se sentía cómoda y que las pelucas que conseguía le hacían ver como un payaso porque no se veían naturales o no eran cómodas porque tenían peinetas”.

Como resultado de esas experiencias, en 201 fundó Lili Clarke Hair, una empresa dedicada a la elaboración de extensiones y pelucas de cabello natural que nació Pensilvania (Estados Unidos).