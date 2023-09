Este año el APCM no subirá de precio en Cartagena ni en todo el país: MinMinas

El Ministro de Minas y Energía del Gobierno de Gustavo Petro, Andrés Camacho, participó en una entrevista donde abordó temas de gran relevancia en su cartera ministerial. Entre los temas discutidos se encuentran la subida de precios del ACPM, las estrategias de transición energética, el fracking, las tarifas de energía y la reforma a la Ley de Servicios Públicos.

En cuanto a la preocupación sobre un posible desabastecimiento de gas GLP debido a problemas en la Vía al Llano, el Ministro aseguró que están trabajando en estrecha colaboración con las alcaldías, autoridades locales y el Ministerio de Transporte para garantizar que el abastecimiento no se vea afectado, mostrando un compromiso con la estabilidad del suministro.

Con relación a la inquietud sobre un aumento en los precios del ACPM, Camacho afirmó que hasta el momento no está previsto que el precio del ACPM aumente. Esta decisión ha sido discutida en Consejos de Ministros y el Consejo Económico. El Ministro subrayó que están enfocados en cerrar la brecha del déficit este año y que no se ha considerado un aumento en el ACPM.

“La decisión, hasta el momento, es que el ACPM no sube. Eso es lo que hemos conversado en los Consejos de ministros y el Consejo Económico. Hasta el momento no se ha discutido el próximo año, estamos realizando el cierre de la brecha del déficit este año. Son las medidas que el país conoce, en cuanto a la gasolina, sobre todo, pero el ACPM no se ha tocado y así estará”, sostuvo.